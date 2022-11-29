Metallica после шести лет молчания выпустит новый альбом

29 ноя. 9:48

Рок-группа Metallica выпустит новый альбом 72 seasons ("72 сезона") 14 апреля 2023 года, также в апреле стартует мировое турне коллектива.

"72 сезона. Первые 18 лет нашей жизни, формирующие наше истинное или ложное "я"", - говорится в анонсе альбома на сайте Metallica.

В альбом войдет 12 треков, клип на один из них уже можно посмотреть на YouTube-канале группы - Lux terna.

Мировой тур начнется 27 апреля 2023 года в Амстердаме, всего музыканты посетят 22 города, в каждом они отыграют по два концерта.

Последний альбом рок-группы Hardwired...To Self-Destruct вышел 16 ноября 2016 года.