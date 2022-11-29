Борьба с воровством телефонов сблизит Азербайджан и Узбекистан

29 ноя. 9:42

Узбекистанская делегация, в состав которой вошли сотрудники министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, ГУП "Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций", Генпрокуратуры, МВД и компании "Центр информационных технологий", прибыла в Баку, где посетила ООО AzInTelecom, сообщает агентство "Дуне".

Руководство компании рассказало о мерах, которые Азербайджан предпринимает в отношении мобильных устройств, зарегистрированных с скопированными кодами IMEI.

Стороны обсудили сотрудничество в данной сфере, в частности, образование общего "черного списка" утерянных и украденных кодов и соответствующей рабочей группы.