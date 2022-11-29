Организация азартных игр онлайн потребует специального разрешения в Грузии

29 ноя. 9:37

Власти Грузии намерены ввести специальные разрешения на организацию азартных онлайн-игр. Такие изменения по инициативе правительства будут внесены в закон "Об организации лотерей, азартных и прибыльных игр".

Особые разрешения понадобятся на организацию онлайн-игр для казино, игровых автоматов и тотализаторов, причем обладатель разрешения обычного казино сможет получить разрешение только на онлайн-казино, аналогично для игровых аппаратов и тотализатора.

Организация азартных игр без разрешения будет наказываться штрафом 50 тыс лари, за задержку оплаты придется заплатить 20 тыс лари.

На сегодня устройство онлайн-игр не требует дополнительного разрешения - сделать так могут все владельцы, у кого есть разрешения на проведение физических азартных и прибыльных игр, передает Sputnik Грузия.