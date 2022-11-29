В Казахстане подсчитали живущих в стране россиян

29 ноя. 9:14

В Казахстане с сентября остаются около 100 тыс россиян, - сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова.

"По тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся, чуть более 400 тысяч россиян приехали, выехали чуть больше 320 тыс и около 100 тыс россиян пока находятся здесь", - рассказала Дуйсенова, передает РИА Новости.

О том, что число граждан России, ежедневно прибывающих в Казахстан, вернулось к прежнему обычному уровню, ранее сообщил и премьер республики Алихан Смаилов, отметивший, что в октябре этого года по сравнению с сентябрем количество прибывших россиян снизилось на 65%, и ежедневное отрицательное сальдо составляло в среднем 1,6 тыс человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в конце сентября сообщил, что в последнее время в республику "приезжает много людей из России", добавив, что Казахстан будет решать вопрос в своих интересах. В МИД республики сообщили, что Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции на уровне заинтересованных ведомств.