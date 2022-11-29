Узбекистан будет импортировать казахстанскую нефть

29 ноя. 8:44

Власти Узбекистана решили вопрос об импорте нефти из Казахстана "по приемлемым ценам", - сообщили в "Узбекнефтегазе".

"Из-за геополитической ситуации в Европе и растущего спроса на казахстанскую нефть на европейском рынке цены на нефть KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil) колеблются. Поэтому в настоящее время в соответствии с двусторонним соглашением, достигнутым между руководством министерств энергетики Узбекистана и Казахстана, изучается возможность импорта нефти из Казахстана по приемлемым ценам на нефтеперерабатывающие заводы Узбекистана", – отметили в "Узбекнефтегазе", передает Podrobno.uz.

Делегация Узбекистана посетила Казахстан, в ходе поездки прошли переговоры со специалистами департамента торговли и сбыта "Казмунайгаз", где казахскими партнерами были предложены приемлемые условия поставки сырья, добываемого с месторождений, принадлежащих "Казмунайгаз". Также казахская сторона выразила заинтересованность в изучении переработки принадлежащего ему сырья на нефтеперерабатывающих заводах Узбекистана.

Между министерствами энергетики обеих сторон была достигнута договоренность о продолжении работы по импорту казахстанской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Узбекистана.