Площадки H&M займут магазины российских и турецких брендов

29 ноя. 7:43

Магазины H&M в России заменят точки отечественных и ряда других, в том числе турецких брендов, - сообщила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

"Площадки H&M активно занимают бренды российской Melon Fashion Group (МФГ), российский бренд женской одежды и аксессуаров Lime, сеть мультибрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров "Снежная королева", а также турецкий фешен-бренд Koton и другие", - рассказала она, передает ТАСС.

"Срок их открытия связан с состоянием помещения, а также конфигурацией - сдается ли все помещение целиком, либо его делят под нескольких арендаторов. Также фешен-бренды предпочитают открываться с новой коллекцией, а не в период распродаж декабря-февраля", - добавила собеседница агентства.

Новые магазины на месте H&M могут начать открываться в России преимущественно в конце марта - апреле 2023 года, - рассказала ранее региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Напомним, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России, где она работает с 2009 года. Флагманский магазин на Тверской улице в Москве прекратит работу завтра, 30 ноября.