СМИ: Турция продолжает обстреливать север Сирии

29 ноя. 7:28

По меньшей мере 19 населенных пунктов, расположенных в пограничных округах Эш-Шехба и Африн сирийской провинции Алеппо, минувшей ночью подверглись обстрелу турецких войск, - сообщило агентство Firat.

Артиллерия турецкой армии выпустила по ним 545 снарядов, в поселке Таниб под огонь попал пост сирийских военных, в результате погибли трое солдат.

Всего, по сведениям Firat, с 20 ноября, когда началась турецкая военная операция "Коготь-меч", потери сирийских войск, размещенных на севере страны, составили 22 убитых. В рядах курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) погибли 35 бойцов, - передает ТАСС.

Ранее командование ВС Сирии перебросило воинские подкрепления и 20 единиц бронетехники в провинцию Алеппо для отражения возможного турецкого вторжения. Оппозиционные источники сообщили изданию, что в протурецких формированиях, размещенных в пограничных районах Аазаз, Джераблус и Эль-Баб, объявлена боевая готовность.