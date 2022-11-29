Белый дом: США не наживаются на поставках СПГ в Европу

29 ноя. 7:14

Высокопоставленный представитель Белого дома назвал неверными утверждения о том, что США наживаются на поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, растущих на фоне перебоев российского экспорта.

Экспорт, который более чем удвоился, в основном идет на основе долгосрочных контрактов с зарубежными трейдерами, которые сами перепродают газ конечным потребителям.

"Мы видели статьи, в которых утверждается, что США наживаются на продажах своего сжижженного газа в Европу. Это утверждение не соответствует действительности. На деле США мобилизовали СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме", - рассказал чиновник, передает РИА Новости.

"Для ясности: большая часть СПГ экспортируется в Европу по транспарентным долгосрочным контрактам с зарубежными энерготрейдинговыми фирмами, включая несколько европейских компаний", - добавил он.

В то же время администрация США продолжает обвинять Россию в использовании энергоносителей и продовольствия для оказания давления на международное сообщество.