СМИ: ЕС продолжает ударными темпами закупать российский СПГ

29 ноя. 6:58

Страны Европы в период с января по октябрь нарастили импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а объем поставленного из России СПГ за первые 10 месяцев 2022 года составил рекордные 17,8 млрд кубометров, - пишет газета Financial Times (FT).

На российский СПГ приходится 16% от совокупного импорта доставляемого по морю газа в европейских государствах за отчетный период, а его основными покупателями стали Бельгия, Испания, Нидерланды и Франция. При этом по газопроводам Европа получила 62,1 млрд куб. м российского газа с начала года. Эти данные говорят о том, что в Старом Свете не готовы полностью отказаться от газа из России, - передает ТАСС.

Россия может однажды отказаться от поставок СПГ в Европу, и тогда европейцы будут вынуждены "закупать газ на еще более дорогом спотовом рынке", - предположила специалист Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета в Нью-Йорке Анн-Софи Корбо. Она также полагает, что Россия может развернуть свои танкеры с СПГ в такие страны, как Бангладеш и Пакистан, и продавать газ по более низким ценам, чтобы "заработать политические преимущества" и "оказать давление на европейцев".

Напомним, что в 2021 году в общей сложности Европа импортировала 155 млрд кубометров российского природного газа, включая СПГ. В 2022 году поставки трубопроводного газа из РФ упали почти на 80% по сравнению с прошлым годом.