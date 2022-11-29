СМИ: Турция потребовала у курдов покинуть три сирийских города

29 ноя. 6:43

Курдский альянс "Силы демократической Сирии" (СДС) должен вывести свои формирования из трех городов, расположенных в провинции Алеппо, - потребовала Турция, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на турецкие официальные лица.

"Анкара потребовала вывода "Сил демократической Сирии" из Манбиджа, Айн-эль-Араба и Телль-Рифаата" - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Турция установила срок, в который курдские формирования должны покинуть эти города, и согласилась на возвращение в них институтов, контролируемых сирийским правительством, - сообщили источники издания.

Российская сторона предпринимает усилия для выполнения требований Анкары, чтобы избежать военной операции Турции на севере Сирии, - отмечает телеканал.