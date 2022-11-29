Коронавирус в Казахстане остановился у отметки в 85 человек в сутки

29 ноя. 6:12

За минувшие сутки в Казахстане было выявлено 85 новых случаев заболевания коронавирусом, сутками ранее количество заболевших составляло 84 человека, - сообщили в Минздраве страны.

Лечение от болезни на сегодняшний день продолжают получать 987 человек, из них в стационарах находятся 161, на амбулаторном уровне – 826, - передает Sputnik Казахстан.

Восемь человек из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии крайней степени тяжести, на аппарате ИВЛ один пациент.

Всего в стране с марта 2020 года в Казахстане подтвержден 1 396 661 случай заболевания коронавирусной инфекцией.