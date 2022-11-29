Блинкен и Тлеуберди обсудили диалог о стратегическом партнерстве США и Казахстана

29 ноя. 3:45

В минувшую субботу состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, главной темой которого стал предстоящий диалог о расширенном стратегическом партнерстве. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Госсекретарь Энтони Блинкен 26 ноября поговорил с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди о нашей неизменной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Казахстана, а также о предстоящем американо-казахстанском диалоге о расширенном стратегическом партнерстве", - сказано в письменном заявлении.

В ходе беседы руководители внешнеполитических ведомств поговорили о президентских выборах, прошедших в Казахстане 20 ноября.

Блинкен отметил, что США поддерживают политические и экономические реформы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, добавив, что их реализация важна для процветания республики и обеспечения безопасности в Центральной Азии, передает ТАСС.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Казахстане состоялись 20 ноября. Победу в них одержал действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, набравший 81,31% голосов при явке 69,44%. Он будет занимать пост президента на протяжении 7 лет, после чего уже не сможет избираться на пост главы государства.