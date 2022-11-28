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СМИ: цена на российскую нефть Urals рухнула до $52

СМИ: цена на российскую нефть Urals рухнула до $52

Цена на российскую нефть марки Urals опустилась до $51,96 за баррель в порту отгрузки Приморск в Ленинградской области, - пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Argus Media, отслеживающей изменения цен на сырьевые товары.

Цена на нефть установилась ниже обсуждаемого ЕС лимита, который предполагается установить на уровне $60-70 за баррель, - передает ТАСС.

Между тем объемы поставок российской нефти на мировые рынки остаются на уровне прошлого месяца и не демонстрируют тенденции к снижению, - отмечает агентство.

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