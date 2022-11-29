Самую новогоднюю гостиницу определят в Ставрополе

29 ноя. 1:17

В Ставрополе стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2022 году в конкурсе появилась новая номинация – предприятия гостиничных услуг. Также будут выбраны самые праздничные продовольственные и непродовольственные магазины, кафе, торговые центры и рынки.

Принять участие в конкурсе смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Победители получат призы от мэрии.

"Город должен быть нарядным и создавать хорошее настроение жителям и гостям", –заявил мэр Иван Ульянченко.