Фильм про легендарную поп-группу снимут на Кубани

В Краснодарском крае снимут фильм про российскую музыкальную группу "Иванушки International".
Как сообщает ТАСС, съемки картины запланированы на 2023 год.
По словам продюсера фильма Дмитрия Пристанскова, это будет комедия с большим количеством музыки. Он отметил, что сценарий фильма практически готов. Съемки пройдут в Сочи, Анапе и Геленджике.
Продюсер Игорь Матвиенко дал согласие на использование в фильме хитов группы, в кинокартине будут принимать участие и исполнители песен.
По сюжету фильма три подруги - фанатки группы решили поехать вслед за "Иванушками" на гастроли.