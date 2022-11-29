Фильм про легендарную поп-группу снимут на Кубани

29 ноя. 5:21

В Краснодарском крае снимут фильм про российскую музыкальную группу "Иванушки International".

Как сообщает ТАСС, съемки картины запланированы на 2023 год.

По словам продюсера фильма Дмитрия Пристанскова, это будет комедия с большим количеством музыки. Он отметил, что сценарий фильма практически готов. Съемки пройдут в Сочи, Анапе и Геленджике.

Продюсер Игорь Матвиенко дал согласие на использование в фильме хитов группы, в кинокартине будут принимать участие и исполнители песен.

По сюжету фильма три подруги - фанатки группы решили поехать вслед за "Иванушками" на гастроли.