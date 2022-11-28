Роза Хутор приглашает на бесплатные экскурсии

28 ноя. 23:14

На сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор" для гостей и жителей курорта будут организованы бесплатные обзорные экскурсии.

Познавательная прогулка по территории курорта "Роза Хутор" будет длиться 45 минут, в это время профессиональные гиды Музея Археологии расскажут о природе Кавказских гор, исторических событиях в регионе, о культуре и традициях народов, населявших ранее долину реки Мзымты, об их древних святилищах.

"Бесплатные обзорные экскурсии проходят регулярно при условии хорошей погоды. Стартуют прогулки от Музея Археологии в 11.00, регистрация не требуется, достаточно подойти к месту сбора", - сообщили в пресс-службе курорта.

В "Роза Хутор" отметили, что лучше уточнять о наличии экскурсии в конкретный день.