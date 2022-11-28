РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Роза Хутор приглашает на бесплатные экскурсии

Роза Хутор приглашает на бесплатные экскурсии

На сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор" для гостей и жителей курорта будут организованы бесплатные обзорные экскурсии.

Познавательная прогулка по территории курорта "Роза Хутор" будет длиться 45 минут, в это время профессиональные гиды Музея Археологии расскажут о природе Кавказских гор, исторических событиях в регионе, о культуре и традициях народов, населявших ранее долину реки Мзымты, об их древних святилищах.

"Бесплатные обзорные экскурсии проходят регулярно при условии хорошей погоды. Стартуют прогулки от Музея Археологии в 11.00, регистрация не требуется, достаточно подойти к месту сбора", - сообщили в пресс-службе курорта.

В "Роза Хутор" отметили, что лучше уточнять о наличии экскурсии в конкретный день.

1165 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version