СМИ: страны ЕС не договорились о потолке цены на российскую нефть

28 ноя. 22:53

Представители правительств стран Европейского союза сегодня не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на дипломатов.

"Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой", - приводит оно слова одного из переговорщиков.

Напомним, Еврокомиссия на прошлой неделе предложила установить ограничение на уровне $65-70 за баррель, оно не понравилось Польше и странам Балтии. Греция, Кипр и Мальта, для которых очень важны танкерные перевозки, считают необбходимым более высокий потолок либо иную форму компенсации.