Нефтепродукты на 40 тыс кв м разлились в порту Сочи

28 ноя. 22:32

Черное море оказалось загрязнено нефтепродуктами в порту Сочи, об этом рассказали в Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора.

Сигнал о ЧП поступил от капитана порта.

"По результатам проведенных выездных обследований инспекторы управления подтвердили факт загрязнения, определили его площадь, которая составила более 40 тыс кв м", - пояснили в ведомстве.

Уже сделаны лабораторные исследования образцов, подсчитана сумма вреда, нанесенного Черному морю, она превышает 3,5 млн рублей.

В данный момент управление выясняет, кто ответственен за загрязнение водного объекта.