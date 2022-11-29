Саудовская Аравия занялась энергетикой Узбекистана

На встрече Исматиллы Эргашева, специального посланника президента Узбекистана, и гендиректора Саудовского фонда развития (СФР) Султана Абдулрахмана Аль-Маршада в Эр-Рияде обсуждались проекты и программы развития, финансируемые СФР в центральноазиатской стране.

Arab News сообщает, что СФР предоставил Ташкенту несколько кредитов на развитие. Фонд способствовал финансированию реализации 11 проектов в нескольких секторах, включая здравоохранение, образование, дороги, ирригацию, питьевое водоснабжение и жилье, на общую сумму 276 миллионов долларов. Пять проектов уже завершено, шесть - находится в стадии реализации.

В 2011 году Узбекистан и Саудовский фонд развития подписали соглашение о финансировании работ по реконструкции автомобильной дороги Гузар-Чим-Кукдала. Фонд выделил 30 миллионов долларов на этот проект.

Двусторонние отношения получили значительный импульс, когда наследный принц Мухаммед бин Салман встретил Шавката Мирзиеева в Джидде в августе. Тогда было подписано несколько соглашений на реализацию проектов на сумму более 12 млрд дол., одним из таких проектов стала ветроэлектростанция в Узбекистане компанией от ACWA Power.

Соглашения также охватывают несколько инвестиционных секторов, включая услуги воздушного транспорта, животноводство, сельское хозяйство, спорт, образование, науку, средства массовой информации, энергетику и технологии.

"Значительное внимание также уделяется экономическим связям между двумя странами. Отличным примером этого стало сотрудничество между саудовской компанией ACWA Power и Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана, которое предусматривает проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию тепловой электростанции в течение 25 лет", - полагает Комил Рашидов, профессор международного права Университета мировой экономики и дипломатии.

В рамках проекта ACWA Power привлечет $1,2 млрд прямых инвестиций и создаст более 1000 рабочих мест на этапах строительства и эксплуатации. Кроме того, электростанция будет производить 12 миллиардов киловатт-часов дополнительной электроэнергии ежегодно. Этот объект будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года.