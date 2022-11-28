Азербайджанская община устроила акцию протеста перед французским парламентом

Представители азербайджанской общины в Европе провели мирную акцию у здания Национального собрания Франции: они протестовали против обсуждения антиазербайджанской резолюции.
Участники держали фотографии, на которых были запечатлены факты массовых убийств азербайджанцев вооруженными силами Армении, трагических событий в Ходжалы, в том числе фотографии убитых азербайджанских женщин и детей.
Кроме того, у протестующих были плакаты с лозунгами "Карабах - это Азербайджан!", "Требуем справедливости!", "НЕТ терроризму!", "Национальное собрание должно быть справедливым!", "Остановить лицемерие!", "Франция должна быть нейтральной для установления мира на Южном Кавказе!" и другими, передает Trend.
Демонстранты охарактеризовали проект резолюции как несправедливый и не соответствующий действительности, представляющий собой элемент предвзятой кампании против Азербайджана армянского лобби и его покровителей.
Отметив большое значение нейтралитета Франции для установления прочного мира на Южном Кавказе, митингующие предупредили, что необдуманные шаги могут вызвать серьезные последствия и вновь спровоцировать конфликт в регионе.
Резолюция акции протеста была представлена Национальному собранию.
Напомним, сегодня проект резолюции был снят с обсуждений.