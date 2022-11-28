Азербайджанская община устроила акцию протеста перед французским парламентом

28 ноя. 21:54

Представители азербайджанской общины в Европе провели мирную акцию у здания Национального собрания Франции: они протестовали против обсуждения антиазербайджанской резолюции.

Участники держали фотографии, на которых были запечатлены факты массовых убийств азербайджанцев вооруженными силами Армении, трагических событий в Ходжалы, в том числе фотографии убитых азербайджанских женщин и детей.

Кроме того, у протестующих были плакаты с лозунгами "Карабах - это Азербайджан!", "Требуем справедливости!", "НЕТ терроризму!", "Национальное собрание должно быть справедливым!", "Остановить лицемерие!", "Франция должна быть нейтральной для установления мира на Южном Кавказе!" и другими, передает Trend.

Демонстранты охарактеризовали проект резолюции как несправедливый и не соответствующий действительности, представляющий собой элемент предвзятой кампании против Азербайджана армянского лобби и его покровителей.

Отметив большое значение нейтралитета Франции для установления прочного мира на Южном Кавказе, митингующие предупредили, что необдуманные шаги могут вызвать серьезные последствия и вновь спровоцировать конфликт в регионе.

Резолюция акции протеста была представлена Национальному собранию.

Напомним, сегодня проект резолюции был снят с обсуждений.