Свыше 200 катков с искусственным льдом откроются в Москве

28 ноя. 22:29

В Москве к зимнему сезону будут открыты порядка 215 катков с искусственным льдом, рассказал мэр города Сергей Собянин.

"Подготовили к зимнему сезону 215 катков с искусственным льдом. Они будут работать в каждом округе Москвы. Покататься на коньках можно во дворах, в парках и на 19 площадках "Московских сезонов". К примеру, на площади Революции, в Вешняках, Теплом Стане и в других районах", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на катках есть раздевалки, пункты проката, освещение и пункты оказания первой помощи.

Кроме того, в столице будут и места для катания с естественным льдом, площадки уже готовы.