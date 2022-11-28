"Винный гид России" признал лучшими 11 кубанских вин

28 ноя. 22:00

"Винный гид России" опубликовал рейтинг лучших вин страны, в который попала продукция 11 кубанских производителей

Роскачество провело исследование в рамках проекта и выбрало лучших производителей. Всего в исследовании участвовало 22 наименования винных брендов региона, пишет РБК.

В категории "Красные сухие вина" первые три места заняли "Мысхако", "Тристория" и Fanagoria. В категории "Красные полусладкие" вино "Кубань" оказалось на четвертом месте.

Среди белых сухих вин первое место занял "Аристов.Рислинг" от "Кубань-Вино", а третье – "Терруар Блан" от "Шато Гай-Кодзор".

Среди лучших полусладких на втором месте вино "Кубань.Таманский полуостров". В категории белых полусладких на втором месте белый купаж Абрау, а на четвертом - вино "Кубань. Таманский полуостров" полусладкое белое "Шато Тамань. Дуо Шардоне и Ркацители".

Руководитель проекта "Винный гид" Олеся Буянова отметила, что в 2022 году отметку в 81 балл преодолели уже более 40% виноделен Кубани.