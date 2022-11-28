Рагим Джафаров представит свой новый роман на ярмарке non/fictioN24

28 ноя. 21:48

В Гостином дворе в Москве с 1 по 5 декабря будет проходить международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioN24. В ее рамках писатель, сценарист, лауреат премий "НОС" и "Новые горизонты" Рагим Джафаров представит свой новый роман "Его последние дни". Это книга о писателе, границах психической нормы и природе творчества.

Презентация состоится 2 декабря в зале 2, начнется в 19:15. Организует ее издательство "Альпина.Проза", которое выпустило "Его последние дни".

Рагим Джафаров родился в Баку в 1992 году, затем его семья переехала в Россию. Писательский дебют Рагима Джафарова - детектив "Атака мертвецов", посвященный истории обороны Осовецкой крепости во время Первой мировой войны. Затем вышли в свет романы "Марк и Эзра", "Сато", "Картина Сархана" и "Марк и Эзра 2.0". В 2020 году по рассказу Рагима Джафарова был снят короткометражный фильм "Эксперт".