Минниханов совершает рабочий визит в Азербайджан

28 ноя. 21:30

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл с двухдневным рабочим визитом в Азербайджан.

На встрече с представителями татарских организаций в Азербайджане он указал, что живущие в республике татары вносят большой вклад в сохранение своей культуры.

"Татарстан и Азербайджан исторически связывают теплые дружественные отношения. А наши соотечественники, проживающие здесь, вносят огромный вклад в вопросы сохранения языка, традиций и культуры", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".

Минниханов заверил, что все обращения общественников, связанные с сохранением языка и культуры, будут взяты в работу.

В программе визита главы российского региона также посещение выставки об истории татар в Азербайджане и татаро-азербайджанских связях, деловые встречи с представителями руководства Азербайджана.