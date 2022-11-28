На Крым и Кубань надвигается очередной шторм

28 ноя. 21:26

Уже сегодня на кубанский Новороссийск обрушится шторм – высота волн на Черноморском побережье будет достигать двух метров, - говорится в штормовом предупреждении.

Синоптики предупреждают: непогода в городе продлится и завтра, ветер усилится до 15-20 м/с, а его порывы местами могут достигать 24 м/с, - передает портал Юга.ру.

Уже завтра шторм доберется и до Крыма – в период с 29 ноября по 1 декабря порывы ветра будут достигать 22 м/с.

Жителей призвали не посещать прибрежную зону, пирсы и берегоукрепительные сооружения.