Власти Северной Осетии удвоили число отремонтированных домов

28 ноя. 20:52

За год в Северной Осетии в два раза увеличилось количество капитально отремонтированных жилых многоэтажек, - сообщил генеральный директор фонда капремонта по республике Рамазан Тетов.

"За 2022 год отремонтировано 25 многоквартирных домов на сумму 103,14 млн рублей. До конца года еще в 25 домах завершится капремонт. В 2021 году капремонт был произведен в 25 домах", - рассказал Тетов, передает ТАСС.

Также власти заключили договор на замену непригодного лифтового оборудования в 24 домах, новое оборудование установят в ближайшее время.

Капремонт многоквартирных жилых домов включает в себя ремонт и утепление фасада, замену инженерных сетей, реконструкцию кровли, замену лифтового оборудования, установку приборов учета.

Всего в долгосрочную программу капремонта в республике вошло 2 617 домов.