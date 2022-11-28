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ЕС обсуждает новые антироссийские санкции

ЕС обсуждает новые антироссийские санкции

Постоянные представители стран Европейского союза обсуждают на внеочередной встрече новые антироссийские санкции, соответствующий пункт внесен в повестку заседания.

В частности, рассматривается "решение Совета и постановление, касающиеся ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине", пишет РИА Новости.

По итогам обсуждения новые рестрикции могут быть согласованы на министерском уровне через письменную процедуру.

Заседание стартует в 18.45 по местному времени (20.45 мск).

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