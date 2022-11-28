Власти Карачаево-Черкесии будут перевоспитывать осужденных

28 ноя. 20:35

Сегодня в поселке Кавказском Прикубанского района Карачаево-Черкесии (КЧР) состоялось открытие первого в регионе исправительного центра.

"Открытие исправительного центра было необходимым республике, поскольку судами все чаще применяется наказание в виде принудительных работ. Очень важно, чтобы осужденные отбывали наказание по месту жительства, так как это будет способствовать поддержанию и сохранению социально-полезных и семейных связей. Такой вид наказания является важным шагом гуманизации исполнения наказаний", - рассказал в ходе открытия врио начальника ОФСИН России по КЧР Рамай Галлиев, передает ТАСС.

Исправительный центр рассчитан на 130 осужденных - 118 мужчин и 12 женщин. В учреждении, обустроенном по типу общежития, имеются 29 жилых комнат для проживания осужденных и предусмотрен пропускной режим. Там же предусмотрены пищеблок и столовая, прачечная с необходимым оборудованием для стирки и сушки белья, душевые и бытовые комнаты, пространства для молитв, а также все необходимые помещения для функционирования исправительного центра.

Места работы для осужденных будет определять администрация исправительного центра. Уже есть договоренности с руководством агрокомбината "Южный", который занимается производством овощей закрытого грунта.