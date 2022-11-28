Государственная нефтяная компания ADNOC создает в ОАЭ газовую структуру

28 ноя. 20:12

Государственная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЗ) ADNOC заявила о создании газового подразделения, - сообщает эмиратское агентство новостей WAM со ссылкой на решение совета директоров компании.

"Совет одобрил создание ADNOC Gas, новой газоперерабатывающей и торговой компании мирового масштаба. Решение вступает в силу 1 января 2023 года", - пишет WAM, передает РИА Новости.

Новая компания будет создана в результате слияния уже существующих подразделений ADNOC Gas Processing и ADNOC LNG, что позволит ей производить "голубое топливо" объемом до 283 млн кубометров в сутки на восьми объектах на суше и на море.

ADNOC планирует провести первичное публичное размещение (IPO) миноритарного пакета акций новой компании на фондовой бирже Абу-Даби (ADX) в 2023 году.

В рамках стратегии компания "создаст новую вертикаль Low Carbon Solutions & International Growth, ориентированную на работу с новыми источниками энергии, газом (в том числе и со сжиженным) и химикатами".