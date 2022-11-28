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Ветер унес отремонтированную крышу со школы в Казахстане

Ветер унес отремонтированную крышу со школы в Казахстане

Прошлой ночью сильный ветер снес крышу у трехэтажной школы №201 в райцентре Жалагаш Кызылординской области Казахстана.

"Срыв кровли с трехэтажного здания школы-лицея №201 имени аль-Фараби произошел ориентировочно на площади 100 кв м", - цитирует сообщение пресс-службы ДЧС региона Sputnik Казахстан.

В результате никто не пострадал.

Кровля была отремонтирована в 2020 году. Школа была возведена в 1988 году, и с тех пор ни разу, до вчерашнего дня, не падала на тротуар.

Эксперты установят, почему ремонт оказался таким недолговечным.

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