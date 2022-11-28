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Мэрию Махачкалы временно возглавил Ризван Газимагомедов

Мэрию Махачкалы временно возглавил Ризван Газимагомедов

Обязанности мэра города Махачкалы временно будет исполнять бывший вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов, - сообщает пресс-служба администрации города.

"Ризван Газимагомедов был назначен заместителем мэра Махачкалы. Теперь на него возложены обязанности мэра города в качестве и.о.", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Газимагомедов занимал должности председателя Махачкалинского городского собрания депутатов, министра промышленности и энергетики республики, советника министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, а также был исполнительным директором ГРО "Дагестан" - "Газпром межрегионгаз".

Газимагомедову 61 год, он родился в селе Арчо Ахвахского района Дагестана.

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