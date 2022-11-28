Глава МИД Азербайджана и старший советник Госдепа провели встречу в Баку

28 ноя. 19:30

В Баку прошла встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера. Об этом рассказали в МИД Азербайджана.

На встрече обсуждались процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, двусторонние переговоры по элементам мирного договора, в том числе и вашингтонская встреча, и связанные с этим вопросы, а также текущая ситуация по открытию коммуникаций и процессу делимитации госграницы.

Глава МИД Азербайджана обратил внимание на невыполнение Арменией своих обязательств в рамках трехстороннего заявления, неполный вывод армянских сил с азербайджанских территорий, продолжающуюся минную угрозу, использование Арменией Лачинской дороги для военных целей. Дипломат также проинформировал о взглядах Баку на вопрос реинтеграции живущих в Карабахе армян.

Филип Рикер указал, что Вашингтон готов всячески поддерживать процесс нормализации, отметил важность переговоров по элементам мирного договора, необходимость обеспечения мира и спокойствия в регионе.

Участники встречи обменялись мнениями по различным аспектам двусторонней повестки сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.