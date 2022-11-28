Комиссия по семейным конфликтам помирила в Чечне тысячи пар

28 ноя. 19:20

Работа чеченской Комиссии по гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению семей, распавшихся по незначительным причинам, помогла воссоединить более 3 тыс семей, - сообщил председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов.

"У нас в республике несколько лет назад была создана комиссия по воссоединению семьи. Практика показала, что за несколько лет было воссоединено более 3 тыс семей, в которых находились более 9 тыс детей. В масштабах России это немного, но в масштабах небольшой республики очень много, потому что каждый ребенок - это уникальная личность", - рассказал Денильханов, передает ТАСС.

Крепкий институт семьи помогает консолидировать общество и российское государство в целом. "Все наши проблемы выходят из семьи", - заверил Денильханов.

Напомним, Комиссия по гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению семей, распавшихся по незначительным причинам, была создана в Чечне 4 июля 2017 года.