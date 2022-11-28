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Бывшему советнику главы Дагестана вынесли приговор в Москве

Бывшему советнику главы Дагестана вынесли приговор в Москве

В Москве Бабушкинский суд приговорил к восьми годам колонии общего режима экс-советника главы Дагестана Османа Махачева за особо крупное мошенничество, рассказали в пресс-службе суда.

Ему также назначен штраф - 800 тыс рублей - и на три года запрещено занимать "должности в государственных органах, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с выполнением организационно-распределительных, административно-хозяйственных функций", передает "Интерфакс".

Бывший чиновник признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Изначально следствие обвиняло его в особо крупном взяточничестве, но суд переквалифицировал дело.

Напомним, Махачева был экстрадировали в Россию из Германии в начале года. Как следует из фабулы дела, в 2017 году за 30 млн рублей он согласился помочь в назначении претендента на должность главы муниципального образования "Докузпаринский район".

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