Турция зовет Туркменистан в Организацию тюркских государств

В Турции рады, что Туркменистан имеет статус наблюдателя в Организации тюркских государств (ОТГ), но хотят, чтобы он стал полноправным членом организации, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на после встречи со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым в Анкаре.

Как отмечает турецкая "Сабах", Организация тюркских государств создана для расширения сотрудничества тюркоязычных стран в сферах политики, экономики, науки, образования, транспорта и туризма. Членами организации стали Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, а Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.

О вероятном расширении группы за счет Туркменистана объявило министерство иностранных дел Турции, однако это не было подтверждено Ашхабадом. Если Туркменистан все-таки присоединится, то в созданный в 2009 году союз войдут все страны Центральной Азии, народы которых говоряя на языках тюркской языковой семьи.

Чавушоглу заявил, что Рашид Мередов, 21 год занимающий пост министра иностранных дел Туркменистана, остается одним из самых опытных министров в мире, и на двусторонней встрече были обсуждены некоторые региональные вопросы и двусторонние отношения.

Мередов также обратил внимание на поддержку, оказываемую двумя странами друг другу на международных площадках. "Турция всегда поддерживает важные международные предложения, которые выдвигает Туркменистан. Мы очередной раз благодарим наших турецких братьев за их непосредственную поддержку как политики нейтралитета Туркменистана, так и наших международных предложений. Мы договорились продолжать нашу политику взаимной поддержки в международных организациях", - сказал глава МИД Туркменистана.

Турецкий министр иностранных дел сообщил, что во время встречи обсуждалась подготовка к трехстороннему саммиту Турция – Азербайджан - Туркменистан, который состоится в Авазе. Он также отметил, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Турцию в начале следующего года. Чавушоглу подчеркнул, что между двумя странами также запланированы и взаимные визиты.

Турция оказалась первой страной, которая признала Туркменистан 27 октября 1991 года после распада Советского Союза и открыла свое посольство в Ашхабаде 29 февраля 1992 года. Турция также поддерживает постоянный нейтральный статус Туркменистана.

Связанные общей историей, языком, религией и культурой, обе страны поддерживают сбалансированные особые отношения, основанные на взаимном уважении, сотрудничестве и принципе "Одна нация - два государства". Две страны сотрудничают в области внешней политики, торговли, экономики, культуры и образования.