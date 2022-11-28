Североосетинский учитель признан лучшим российским преподавателем истории

28 ноя. 18:49

Учитель истории и обществознания Ибрагим Багаев из Северной Осетии признан абсолютным победителем всероссийского педагогического конкурса "История в школе: традиции и новации", - сообщили в пресс-службе Минобразования республики.

"Сегодня в Москве, в доме Российского исторического общества, состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов VII Всероссийского конкурса педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации". Абсолютным победителем конкурса признан учитель истории и обществознания центра образования "Эрудит" Ибрагим Багаев", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В финальном этапе конкурса приняли участие 24 победителя двух его отборочных этапов - 20 от каждого федерального округа и четверо из стран СНГ.

Североосетинскому педагогу также была объявлена благодарность министерства науки и высшего образования РФ как лектору Российского общества "Знание" за активную просветительскую деятельность и популяризацию науки.