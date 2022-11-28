Токаев поддержал предложение Путина о трехстороннем союзе России, Казахстана и Узбекистана

28 ноя. 18:48

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает озвученное президентом РФ Владимиром Путиным предложение создать трехсторонний союз России, Казахстана и Узбекистана, который бы занимался в том числе вопросами газовой сферы.

Об этом казахстанский лидер заявил на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным, прошедшей после российско-казахстанских переговоров на высшем уровне в Кремле.

Глава государства отметил, что существуют вопросы, требующие дополнительного согласования, а также переговоров, они касаются газовой сферы. По его словам, в беседе с Путиным он сказал, что такие вопросы "требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации".

Токаев выразил уверенность в достижении "соответствующих договоренностей".

"Тем более сегодня Владимир Владимирович говорил о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз, и он собирается позвонить президенту Узбекистана", - отметил президент Казахстана.

Глава государства уточнил, что необходимо "вникнуть в эту тему", "чтобы прийти к искомому результату и соглашению".

"Почему бы нет", - заключил он.