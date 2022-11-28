Для защиты Александрии Египет построит город на искусственном острове

Египет намерен построить город на искусственном острове в Средиземном море. Так он пытается смягчить разрушительные последствия изменения климата для дельты реки Нил.

Как пишет Al-Monitor, о создании первого в своем роде города под названием Новый Абу-Кир на искусственном острове у средиземноморского побережья Александрии высокопоставленные египетские чиновники говорили с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси в ходе 27-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27).

Подготовка к строительству города ведется в контексте того, что территориям, расположенным в дельте Нила, грозит полное затопление из-за повышения уровня моря, вызванного климатическими изменениями. Причем город Александрия также находится под угрозой исчезновения в результате затопления или эрозии.

Новый Абу-Кир станет первым египетским городом, полностью построенным на искусственном острове площадью более 1400 акров. Планируется, что на острове будет несколько высотных зданий и крупнейший на Средиземноморье торговый порт.

Эксперт по вопросам окружающей среды и изменения климата в Национальном научно-исследовательском центре Египта Амин Абдель Латиф сообщил Al-Monitor, что проект строительства города был разработан в рамках усилий по защите Александрии от затопления, эрозии и засоления почвы. Он добавил, что в докладе ООН содержится предупреждение о разрушительных последствиях изменения климата для таких прибрежных городов, как Александрия.

Профессор экономики и коммерции Университета Айн-Шамс Йемен аль-Хамаки считает Новый Абу-Кир продолжением новой административной столицы [расположенной к востоку от Каира], отметив, что Египет нацелен на создание новых городских сообществ, привлечение иностранных инвестиций и создание новых рабочих мест.

"Для защиты окружающей среды от вредных выбросов новый город в Александрии будет полагаться на возобновляемые источники энергии, что соответствует результатам COP27", - сказал профессор. Он добавил, что проект нового города был разработан в рамках усилий страны по улучшению экономических и инвестиционных возможностей, повышению уровня жизни, созданию рабочих места и привлечению иностранного финансирования.