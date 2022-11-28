Минздрав посоветовал россиянам носить маски в многолюдных местах

28 ноя. 18:28

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в России в местах массового скопления людей рекомендуется ходить в маске или респираторе, особенно это касается людей из групп риска, предупредил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Он подчеркнул, что такие средства защиты уменьшают риск заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем.

"Их ношение не является обязательным, но они действительно могут защитить от заражения", - цитирует специалиста "Интерфакс".

Чуланов также призвал сделать прививку от гриппа (если она еще не была сделана в этом году) и прививку от COVID-19 (если прошло более полугода после предыдущей вакцинации или заболевания).

"Взрослым с признаками ОРВИ нужно оставаться дома, чтобы не заражать других людей и снизить риск возможных осложнений для собственного организма; при возникновении признаков ОРВИ у детей, не нужно отводить их в детский сад или школу до исчезновения симптомов заболевания", - добавил представитель Минздрава.