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СМИ: США готовы говорить с Россией о ДСНВ

СМИ: США готовы говорить с Россией о ДСНВ

США готовы провести заседание комиссии с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "в любые кратчайшие сроки", сообщает телеканал CNN.

"США готовы перенести на любые кратчайшие сроки, поскольку продолжение инспекций - приоритет для поддержания договора в качестве инструмента стабильности", - приводит телеканал слова представителя американского дипведомства, передает РИА Новости.

Ранее назначенное на 29 ноября - 6 декабря в Каире заседание двусторонней комиссии по ДСНВ было перенесено на более поздний срок, - сообщили в российском МИД.

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