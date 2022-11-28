СМИ: США готовы говорить с Россией о ДСНВ

28 ноя. 18:25

США готовы провести заседание комиссии с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "в любые кратчайшие сроки", сообщает телеканал CNN.

"США готовы перенести на любые кратчайшие сроки, поскольку продолжение инспекций - приоритет для поддержания договора в качестве инструмента стабильности", - приводит телеканал слова представителя американского дипведомства, передает РИА Новости.

Ранее назначенное на 29 ноября - 6 декабря в Каире заседание двусторонней комиссии по ДСНВ было перенесено на более поздний срок, - сообщили в российском МИД.