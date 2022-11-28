ЧМ-2022: Гана вырвала победу у Южной Кореи

28 ноя. 18:02

На чемпионате мира по футболу только что завершилась встреча группы H между сборными Южной Кореи и Ганы. Победу со счетом 3:2 одержали ганцы.

Голами в составе сборной Ганы отметились Мохаммед Салису (24-я минута) и Мохаммед Кудус (34-я и 68-я). У корейцев оба мяча на счету Чжо Гю Сона (58-я и 61-я).

На данный момент группу H с 3 очками возглавляет сборная Португалии, которая опережает Гану по дополнительным показателям. На третьем месте находится Уругвай (1 очко), на четвертом - Южная Корея (1 очко). Встреча сборных Португалии и Уругвая начнется сегодня в 22:00 (мск).