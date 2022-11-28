Власти Дагестана возьмут на контроль качество питания в школах и больницах

28 ноя. 18:08

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов дал поручение Минздраву и Минобрнауки региона усилить контроль над качеством питания в школах и больницах, - сообщает пресс-служба правительства.

"От того, как питается школьник, зависит его здоровье, настроение, трудоспособность, качество учебной деятельности. Это касается и организации питания в учреждениях здравоохранения. В них питание - это одна из составляющих комплекса лечебных мероприятий", - цитирует Абдулмуслимова "Интерфакс".

Продукты питания должны быть первой свежести, и в этом вопросе премьер-министр республики рекомендовал сотрудничать с дагестанскими производителями. Также он привел в пример ряд брендов молочной продукции, выставленных на полках в дагестанских магазинах, которые, как выяснилось из данных Роспотребнадзора, используют в производстве пальмовое масло.

"Это продукция марок из других регионов России. Такая продукция не должна попасть в школы и больницы", - отметил премьер региона.