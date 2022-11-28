В Москве открылась выставка картин арабской каллиграфии

28 ноя. 17:49

В Общественной палате России сегодня открылась выставка картин "28 букв арабской каллиграфии", приуроченная к 100-летию со дня образования Чеченской автономной области в составе РСФСР. Многие из представленных работ рассказывают о содержании Корана, - рассказал автор картин, председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов.

"Для определенной части мусульман России ислам, Коран и арабский язык имеют очень важное значение, важные смыслы несут. Для московского зрителя, скорее всего, это попытка прикоснуться к тому, что для нас, мусульман, имеет ценность", - рассказал автор, передает ТАСС.

На создание 28 картин для этой выставки у Денильханова ушел примерно год - автор использовал шесть стилей арабской каллиграфии в современной интерпретации. Мотивацией к их созданию, признается Денильханов, было желание научить людей Корану.

"До 1926 года у нас в республике писали арабской вязью - издавались книги, печаталась определенная литература. После 1937 года у нас появилась кириллица. Соответственно, это тоже историческая память народа, потому что все наши надгробные камни, все надписи на них на арабском языке, это важный для нас момент. А если мы будем учитывать такие моменты каждого народа, думаю, это только укрепит нас, потому что многообразием народов сильна Россия", - пояснил автор.

В планах у председателя Общественной палаты Чечни создание интернет-версии этой выставки. "Наша задача - сделать понятный и доступный сайт, интернет-выставку, чтобы человек смог зайти, комментарии почитать, что в себе несет картина... Надеемся, что до конца года он заработает", - резюмировал он.