Армения запустит в космос еще два спутника

28 ноя. 17:57

Власти Армении намерены до 2028 года отправить в космос еще два спутника, об этом стало известно на совещании в министерстве высокотехнологической промышленности, прошедшем под руководством премьер-министра Никола Пашиняна.

"В 2023 году планируется создать в Армении центр управления спутником и станцию, откуда будут управлять спутником и получать космические снимки. Уже идет процесс подготовки специалистов", - цитирует сообщение министерства Sputnik Армения.

Напомним, спутник под названием Urdaneta изготовила для Армении испанская компания Satlantis. Он был запущен на орбиту в конце мая, после чего был переименован в ArmSAT-1.