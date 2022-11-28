Чавушоглу: посол Турции в Египте может быть назначен в ближайшие месяцы

28 ноя. 17:46

Турция может в ближайшие месяцы назначить посла в Египте, заявил на пресс-конференции глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

В ответ на соответствующий вопрос он уточнил, что в ближайшее время могут быть снова проведены политические консультации между заместителями министров обеих стран.

"В ближайшие месяцы может быть назначен посол", - цитирует турецкого дипломата Haber Türk.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал свою первую встречу с египетским коллегой, которая прошла 19 ноября на церемонии, посвященной началу чемпионата мира по футболу в Катаре.

"Он [президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси] был очень рад этой встрече, мы также были счастливы. Надеюсь, что процесс [нормализации отношений между Турцией и Египтом] продолжится [при участии] наших министров", - заявил турецкий лидер.

Стоит ожидать, что Египет активизирует политику на Южном Кавказе на фоне улучшения отношений с Турцией.