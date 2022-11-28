В Ставрополе завершили строительство второй крупнейшей школы региона

28 ноя. 17:39

В Ставрополе в крупном развивающемся районе города с большой территорией застройки многоквартирными домами завершили строительство второй крупнейшей школы региона: она сможет принять 1 550 учеников, - сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Новое учреждение - это вторая крупнейшая школа в регионе, первая была построена в краевой столице в 2019 году, она также рассчитана на 1 550 учеников… Все строительные работы на объекте завершены полностью", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Школу уже начали готовить к вводу в эксплуатацию, в ближайшее время учреждение планирует открыть набор педагогических работников и учеников. На территории учреждения провели озеленение, созданы спортивные и игровые площадки, стадион.

"По периметру школы установлено ограждение, есть уличное освещение, налажена работа камер внешнего видеонаблюдения. Сейчас завершается монтаж системы контроля управления доступом. Ее установка позволит многократно снизить вероятность проникновения в здание посторонних лиц", - цитирует пресс-служба главу Ставрополя Ивана Ульянченко.