Азербайджанская сторона передала Армении тела еще 13 армянских военных

28 ноя. 17:15

Азербайджан передал Армении тела еще 13 армянских военнослужащих, рассказали в Службе государственной безопасности Азербайджана.

В ведомстве отметили, что продолжился поиск тел военнослужащих ВС РА, погибших в ходе военных действий на азербайджано-армянской границе 12-13 сентября текущего года.

Сегодня, указали в СГБ, 13 тел армянских военнослужащих, найденных в результате поисковых мероприятий, были переданы армянской стороне при посредничестве Международного комитета Красного Креста согласно нормам международного гуманитарного права.

Предварительно тела были осмотрены при участии сотрудников Военной прокуратуры Азербайджана, было установлено, что на них отсутствуют признаки насилия.