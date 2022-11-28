Володин обсудил сотрудничество России и Узбекистана с Мирзиеевым

28 ноя. 17:10

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сегодня в Ташкенте встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество между двумя странами, а также развитие отношений на межпарламентском уровне.

"Володин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передал ему слова приветствия от президента России Владимира Путина. Обсудили вопросы сотрудничества наших стран, а также развитие межпарламентского взаимодействия", - сообщила пресс-служба Госдумы, передает РИА Новости.

Напомним, в Узбекистане с официальным визитом находится делегация Госдумы во главе со спикером.