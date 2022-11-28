Граждане РФ стали лидерами среди посетивших Стамбул туристов

28 ноя. 16:39

Лидерами по турпотоку в Стамбул в октябре стали россияне, сообщает агентство Anadolu, со ссылкой на региональное Управление культуры и туризма.

В октябре в городе побывало 1 584 692 иностранца – на 37% больше прошлогоднего показателя. Самолетом прибыли 1 238 452 человека, морским путем воспользовались 46 240.

Больше всего в Стамбуле побывало российских туристов (185 339). Далее идут граждане Германии, Ирана, США, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии, Италии, Израиля и Ирака.

"Доля россиян в суммарном турпотоке в Стамбул составляет 11,7%", - пишет издание.