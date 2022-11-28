Пять автомобилей столкнулись на трассе в Подмосковье

28 ноя. 16:30

В Московской области произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. На трассе М-7 столкнулись две фуры, два легковых автомобиля и микроавтобус. Авария произошла в понедельник примерно в 14.30 на 50-м километре дороги М-7 "Волга". В результате пострадали два человека.

"По предварительной информации, произошло попутное столкновение двух грузовых машин, после чего одна из них выехала на встречную полосу и совершила столкновение с двумя легковыми машинами и одним микроавтобусом", - сообщили в пресс-службе ГУМВД по Подмосковью.

Двое пострадавших госпитализированы.

Движение из-за аварии затруднено.